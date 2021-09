Momenti di panico quelli vissuti a Torre Annunziata, dove una bimba di 4 anni è uscita da scuola eludendo il controllo delle maestre. Fortunatamente, è stata presa da un genitore poco prima di attraversare le strisce pedonali.

Una distrazione in orario di uscita delle maestre ha consentito alla piccola, come riportato da lostrillone.tv, di scavalcare un cancelletto e bypassare l’atrio della scuola. La piccola ha poi percorso a piedi il vialone del plesso di via Caravelli dell’Istituto Comprensivo “Alfieri”. Arrivata lì, un genitore ha bloccato la piccola poco prima che questa attraversasse la strada. Sbigottito per quanto accaduto, ha riaccompagnato la bimba nell’istituto e ha chiesto spiegazioni al personale scolastico.

La notizia ha fatto immediatamente il giro delle chat WhatsApp. Così questa mattina, una ventina di persone si sono radunate dinanzi il plesso cercando (vanamente) un confronto con la reggente. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri di Torre Annunziata per riportare la situazione alla calma. Al momento non è stata sporta denuncia ma la preoccupazione resta, soprattutto da parte dei genitori.