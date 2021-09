Il bollettino covid ordinario attesta un calo dei ricoveri in terapia intensiva, infatti, oggi i posti occupati sono 15 mentre ieri erano 16. Negli stessi reparti, esattamente 7 giorni fa, erano 22 i pazienti che ricorrevano a questa tipologia di cure. Di fatto la Campania si allontana dal pericolo di essere dichiarata zona bianca.

Intanto i positivi registrati sono 365 dopo l’analisi di 17.394 test. I deceduti registrati sono complessivamente 8, 7 nelle ultime 48 ore e 1 registrato ieri. C’è un lieve aumento dell’occupazione dei posti letto di degenza 291 (+2 rispetto a ieri).

Report posti letto covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 291

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Campania, De Luca contro i medici no-vax

Intanto Governatore Vincenzo De Luca ha dichiarato ‘guerra’ ai no-vax: “Se un sanitario non si vaccina deve essere sospeso e allontanato dal servizio, senza perdere un minuto di tempo. Pur esprimendo il massimo di rispetto per chi ha comunque posizioni di incertezza e preoccupazione, è ora di dire basta e serve diventare persone serie e mature. Tutte queste imbecillità che hanno fatto circolare per mesi nel nostro Paese, con le quali abbiamo confuso la libertà con il potere di fare quello che ti passa per la testa, devono finire. Dobbiamo rilanciare l’economia, riaprire l’Italia, tornare alla vita normale, e la vaccinazione è una strada obbligata“.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html