“Tra poco spacca il palco”. Emma Marrone replica alle offese: “Mi fate schifo”

La talentuosa cantante italiana, Emma Marrone, è stata nuovamente vittima di body shaming per il suo aspetto fisico. La donna non si è lasciata però scoraggiare, e ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione nel contrastare il body shaming, difendendo a spada tratta il proprio aspetto fisico e incoraggiando gli altri a fare lo stesso.

Vittima di body shaming

Di fronte a un recente attacco sui social media, Emma Marrone ha risposto senza mezzi termini, denunciando l’hater che l’aveva insultata gratuitamente.

“Emma tra poco spacca il palco se continua così“, ha scritto un utente di nome Claudia sui social, suscitando l’ira della cantante e di numerosi utenti.

Di fronte a un simile attacco, Emma Marrone ha risposto senza mezzi termini. “Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***a. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo” ha scritto nelle sue storie di Instagram.

Quest’ultimo episodio di body shaming ha suscitato un’ampia ondata di solidarietà tra i fan della cantante e la comunità online. Emma, famosa per la sua forza e resilienza, ha mostrato ancora una volta il suo spirito combattivo, affermando che non si lascerà intimidire da coloro che cercano di criticarla per il suo peso.

Emma Marrone e gli attacchi di body shaming del passato

Non è la prima volta che Emma affronta tali critiche riguardo il suo aspetto. In passato, è stata oggetto di attacchi per il suo look sexy e provocante durante una performance al Festival di Sanremo. “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“, aveva scritto un utente.

Tuttavia, la cantante ha sempre ribadito il suo messaggio di amore e rispetto per il proprio corpo, incoraggiando tutti a essere orgogliosi delle loro caratteristiche fisiche e a ignorare i commenti offensivi.

“Il vostro corpo ragazze è perfetto così com’è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti, con calze a rete e minigonna. Amate e rispettate il vostro corpo, qualunque esso sia. Quello che posso dirvi è di non ascoltare questo genere di commenti. Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso importante e che non tutti sono in grado di reggerle“, aveva risposto la cantante.