Stipendi più alti da luglio per milioni di lavoratori: cosa cambia in busta paga

In seguito al taglio del cuneo fiscale predisposto dal governo Meloni, dal mese di luglio sussisteranno per i lavoratori una serie di novità visibili in busta paga. Gli stipendi subiranno un netto aumento.

Nuovi provvedimenti

Gli stipendi di luglio, sulla base delle nuove disposizioni ottemperate dal governo Meloni, si contraddistingueranno per un sostanzioso aumento. Trascorsi alcuni mesi dall’approvazione del decreto lavoro tenutasi il primo maggio, gli stipendi dei lavoratori dipendenti aumenteranno con il corrispettivo taglio del cuneo fiscale. Tale procedura resterà in vigore fino alla fine dell’anno. In seguito sarà compito del governo istituire una forma strutturale in piena regola per il taglio. Eppure questa visione risulta ancora sgranata e di difficile attuazione. Per il momento dal primo luglio, il taglio del cuneo contributivo è aumentato per chi guadagna fino a 35mila euro all’anno. Gli effetti si vedranno a fine mese in busta paga.

A chi spettano gli effetti del taglio del cuneo fiscale?

Il governo Meloni ha deciso di aumentare di quattro punti il taglio del cuneo contributivo. Con ciò si fa riferimento a quella parte che costituisce i contributi versati dal lavoratore. Al fine di sopperire al denaro versato dai dipendenti il governo Meloni entra in gioco fissando un rimborso nei confronti di quest’ultimi da parte dello Stato. Tale regolamentazione si protrae ad oggi dall’inizio dell’anno, a suo modo, già contrassegnato da una riduzione del 3% per i redditi da lavoro fino a 25mila euro annui e del 2% per chi guadagna tra i 25mila e i 35mila euro. Dal primo luglio, il taglio ha raggiunto il 7% per i redditi fino a 25mila euro e il 6% per quelli fino a 35mila. Da ciò si trae l’evidenza di un netto aumento per gli stipendi dei lavoratori. Ciò si potrà costatare entro le prossime due settimane.

A quanto ammonta l’aumento degli stipendi?

Chiaramente la cifra numerica trasposta dalla percentuale risulta soggettiva in quanto dipende dalla retribuzione annua lorda del singolo dipendente. Nonostante ciò è possibile individuare delle fasce sistemiche che risultano funzionali per la fruizione degli aumenti a seconda dei vari stipendi.

per chi guadagna 10mila euro annui si applicherà un taglio totale del 7%, a luglio arriveranno circa 25 euro netti in più in busta paga;

per chi guadagna 15mila euro annui si applicherà un taglio totale del 7%, a luglio arriveranno circa 35 euro netti in più in busta paga;

per chi guadagna 20mila euro annui si applicherà un taglio totale del 7%, a luglio arriveranno circa 45 euro netti in più in busta paga;

per chi guadagna 25mila euro annui si applicherà un taglio totale del 7%, a luglio arriveranno circa 50 euro netti in più in busta paga;

per chi guadagna 30mila euro annui si applicherà un taglio totale del 6%, a luglio arriveranno circa 60 euro netti in più in busta paga;

per chi guadagna 35mila euro annui si applicherà un taglio totale del 6%, a luglio arriveranno circa 65 euro netti in più in busta paga.