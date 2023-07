“Tradimenti, noie, caratteri inconciliabili”, la verità di Corona sulla rottura tra Belen e Stefano

PUBBLICITÀ

Dopo la dolorosa separazione e l’inaspettata riappacificazione in seguito alla rottura con Antonino Spinalbese, Belen e Stefano si sono salutati ancora una volta. Fabrizio Corona ha rilasciato delle scottanti rivelazioni.

I motivi della rottura tra Belen e Stefano

Da quando il ritorno di fiamma è tornato ad affievolirsi fino a spegnersi completamente, nè la showgirl nè il ballerino hanno delucidato le ragioni che li hanno portati ad un’ulteriore separazione. La verità, tanto ricercata su Belen e Stefano dai fan, arriva in modo inconsuetudinario da parte di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo si fa portavoce di retroscena tormentati e imprevedibili che elbora per la prima volta, offrendo pane per i denti al web, pubblicando tutto sul proprio canale Telegram.

Dichiarazioni inaspettate

“La verità è che Stefano De Martino non è mai tornato con Belen per amore. L’unica motivazione era quella di raggiungere maggiore visibilità, e questa, poteva dargliela solo Belen. E’ tornato con lei per l’interesse di un ruolo mediatico istituzionale che secondo la sua ideologia poteva essere proficuo al fine di raggiungere obiettivi considerevoli per l’avanzata della sua carriera. L’aver accettatto una famiglia allargata, così come la pubblicazione delle foto che ritraggono i bambini lo rendono agli occhi di chi visualizza le storie l’uomo perfetto”.

“La verità è che Stefano e Belen si sono lasciati sei mesi fa. Lui si vergogna di lei, la ritiene una cretina poco intelligente. Stefano che si è realizzato ed è diventato quello che è grazie a lei si sente in imbarazzo per come si veste, per come si muove, per come si atteggia, per come parla. Queste sono alcune delle motivazioni per cui non posta nulla sui social con lei”.

Fabrizio Corona parla per Belen

Dopo aver delucidato alcuni retroscena, prima incomprensibili, Fabrizio Corona, racconta indirettamente un dialogo avuto casualmente con Belen.

“Si sa che io e Belen siamo tanto amici, per questo quando poco tempo fa l’ho incontrata lei mi ha raccontato alcune dinamiche paradossali. Quando lui le chiede di andare fuori a cena le pende il panico perché non sa di cosa parlare. Mi ha poi chiesto cosa facessi quando uscissi. Io le ho parlato del rapporto con la mia fidanzata, noi usciamo ci divertiamo e litighiamo pure ma, alla fine, siamo sempre noi e tutto si risolve. Mi ha detto che sono fortunato perché lei non vive più nulla di simile”. Si interrompe per un attimo il monologo di Corona che inserisce un’altra voce: Quella di Belen.

“C***o, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino“. Dopo aver citato questo frammento determinante rispetto alle singole intenzioni dei membri della coppia, riprende le redini del discorso individuanndo quali membri in una famiglia risentono realmente di un dramma sentimentale.

Il tradimento come ciliegina sulla torta

Dopo aver illustrato complesse e, oramai, insopportabili dinamiche familiari, Fabrizio Corona sgancia una bomba alla fine del suo pensiero. “Stefano ha tradino Belen nel corso dell’ultimo anno tantissime volte. Come lei l’ha scoperto? Semplice; l’iPad del figlio è collegato all’iCloud del cellulare del marito. Belen ha ritrovato tanti messaggi e chat compromettenti. Quindi l’ultima foto che Belen ha postato al compleanno di Ignazio Moser con questo Elio non ha alcun significato; tanto la storia era finita già sei mesi fa”.

“Belen lo ha lasciato perché non lo sopportava più per tutto quello che aveva fatto. L’assurdità, però, è che passi sempre lei come la cattiva e la sporca traditrice. Di Stefano invece non si considerano mai gli errori. Belen ha chiuso la storia nel modo migliore possibile, gli ha scritto una lettera, sì proprio una lettera con carta e penna nel 2023. Lui l’ha chiamata dicendole che non riusciva a finirla perché soffocato dalle lacrime“.