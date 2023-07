Paura a Casamicciola, rimorchio senza controllo finisce sugli scogli del lungomare

PUBBLICITÀ

Paura a Casamicciola questa mattina. Un grosso rimorchio – una pressa carrellata per la vagliatura del legname – è finito sugli scogli del lungomare dopo aver percorso parecchi metri di strada senza controllo. Il macchinario consisteva in un rimorchio della lunghezza di circa 10 metri e pesante diverse tonnellate. L’avevano posizionato all’interno del complesso del Pio Monte della Misericordia da una ditta incaricata dello smaltimento dei residui della frana dello scorso 26 novembre.

Per cause sconosciute il macchinario ha cominciato a muoversi da solo. Ha dapprima percorso il viale interno di accesso al Pio Monte acquisendo sempre maggiore velocità. Poi è piombato poi in strada, sulla trafficata ex statale 270. Ha, infine, terminato la sua corsa sugli scogli sottostanti dopo aver sfondato la ringhiera di protezione del marciapiede del lungomare. Solo per un grandissimo caso fortuito la corsa incontrollata dell’imponente macchinario non ha investito nessuno. Il grosso mezzo ha attraversato a velocità ed in pieno giorno l’arteria stradale più trafficata dell’isola passando poi anche sul marciapiede, abitualmente frequentato da diversi isolani e turisti. Sul luogo sono intanto accorse le forze dell’ordine e l’area è stata transennata; si attende ora l’arrivo di un camion gru per rimuovere il macchinario

PUBBLICITÀ