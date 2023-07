Chiara Ferragni sotto accusa dopo i post in Sicilia: “Chieda scusa e vada via dall’isola”

PUBBLICITÀ

Chiara Ferragni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia; durante il suo soggiorno l’influencer ha condiviso svariate immagini dell’isola, questo però non è piaciuto ai siciliani.

Le accuse

L’influencer si è infatti ritrovata nel mirino delle polemiche per aver postato foto e video che ritraevano le bellezze dell’isola e che mostravano il suo divertimento. La condivisione di questi attimi di gioia contornati dalla splendida natura siciliana hanno indispettito i suoi abitanti. La Sicilia, infatti, sta attraversando una condizione climatica molto complessa; le alte temperature hanno dato vita a svariati incendi.

“Non è gradita in Sicilia“

E’ per questo motivo che alcuni hanno ritenuto irrispettoso nei confronti della Sicilia e dei suoi abitanti la condivisione delle storie di Chiara Ferragni. Il Codacons Sicilia si è sentito in dovere di dire la sua a riguardo. Il Codacons ha avanzato la proposta di allontanare la Ferragni dopo la sua “grave offesa ai cittadini siciliani e una brutta dimostrazione di insensibilità“, l’influencer è stata infatti definita “un’ospite non gradita“. L’influencer è stata definita così per non aver rispettato l’isola ed i suoi abitanti in questo momento così difficile.

Il Codacons Sicilia scrive: “Invitiamo Chiara Ferragni ad abbandonare immediatamente la Sicilia e a scusarsi col popolo siciliano per la grave mancanza di rispetto e per l’insensibilità dimostrata attraverso le sue foto. Se non lascerà l’isola spontaneamente, siamo pronti ad avviare una raccolta firme sul web dove i cittadini siciliani potranno chiedere l’allontanamento dell’influencer dalla nostra regione“.

La risposta di Chiara Ferragni

“Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. Tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte” così ha risposto Chiara Ferragni.