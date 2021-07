Un terribile dramma quello avvenuto questa mattina, ore 11:30, a Baia Domizia. Un uomo, napoletano di 87 anni, è stato colto da malore mentre era in acqua. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto in pochi secondi. L’87enne stava nuotando, quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Avvistato in acqua dai bagnini del lido e da un bagnante si è attivata la macchina dei soccorsi purtroppo senza successo. L’anziano, riportato a riva, come riportato dal sito casertanews, era già privo di vita.