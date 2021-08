Il comando dei Vigili del Fuoco di Napoli piange Maurizio Femina, stroncato dal Covid a 46 anni. Stimato e ben voluto da tutti i colleghi, ha perso ieri la battaglia contro il virus dopo mesi di lotta.

Il cordoglio dei Vigili del Fuoco per Maurizio Femina

«Vigile del Fuoco e maratoneta, ha lottato per mesi il nostro Maurizio Femina, 46 anni. Ieri sera ha perso la battaglia più dura contro il Covid-19. Alla sua famiglia e ai vigili del fuoco del comando di Napoli il cordoglio del capo Dipartimento Lega e del capo del Corpo Parisi». Lo scrivono su Twitter i Vigili del Fuoco.

La pagine FP CGIL VVF Campania, su Facebook, scrive: «Una grave perdita fra i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli: ci lascia il nostro fratello lavoratore Maurizio Femina. Un dolore immenso per tutti i colleghi. Un giorno triste per il Corpo Nazionale. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del nostro fratello Vigile del Fuoco Maurizio».

«Purtroppo una bruttissima notizia colpisce ancora il C.N.VV.F. del Comando di Napoli. Maurizio FEMINA non c’è più. Era ricoverato in terapia intensiva già da alcuni mesi per Covid. Sentite condoglianze alla famiglia , ciao Maurizio, che tristezza», si legge sulla pagina FP CGIL VVF Liguria.