Tragedia sfiorata al Vomero, un albero crolla sulla strada trafficata a causa del temporale

Paura al Vomero, dove – a causa del maltempo – ieri pomeriggio un albero si è abbattuto sulla strada. Siamo a via Altamura, arteria molto trafficata da auto e pedoni del quartiere partenopeo. Tutta la città è investita da un intenso temporale, quando, improvvisamente, un albero crolla. Fortuna vuole che nessuno passasse in quel tratto al momento del crollo e che quindi non ci siano stati feriti. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa con il nastro bianco e rosso. Mentre i pompieri hanno dovuto segare l’albero caduto con le motoseghe per poter liberare la strada dai detriti.

Tanta paura tra i passanti, che – come riporta Fanpage.it – hanno parlato di una “tragedia sfiorata”. Sul posto anche il personale della protezione civile e la polizia municipale. La strada è stata poi riaperta attorno alle ore 20,30. La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo di colore giallo, già in vigore per la giornata di oggi, fino alle ore 8,00 di domani mattina, venerdì 16 giugno 2023, e ha avvertito gli enti locali a monitorare i fenomeni di dissesto e il rischio di crolli di alberi.

