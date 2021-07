Un tragico incidente mortale è avvenuto ieri mattina lungo la strada Domiziana. A perdere la vita il giovane Daniele Musella. Il 23enne di Mondragone per cause in corso di accertamento pare abbia perso il controllo dell’auto e abbia terminato la sua corsa contro un muretto. Fatale l’impatto che non gli ha lasciato scampo. Daniele era molto conosciuto a Mondragone e Falciano del Massico. In tanti lo ricordano sui social come un ragazzo cordiale, disponibile e sempre sorridente. “Eri un bravissimo ragazzo portavi pazienza ogni volta che venivi a farti i panini avevi sempre il sorriso” si legge

