Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, ore 19 circa. Un ciclista è morto in uno scontro con un furgone avvenuto sulla strada 162 NC «Asse Mediano» che è provvisoriamente chiusa in direzione Villa Literno al km 23,400.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto è accorsa una squadra di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.