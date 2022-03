Trattiene le ‘puzzette’ davanti al fidanzato, nota cantante finisce in ospedale

“Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare dormire il vostro ragazzo perché state male, andare in ospedale con lui e sentire la diagnosi: ‘Gas intrappolati’“. Questo è l’appello di Viviane de Queiroz Pereira, in arte Pocah, la nota cantante brasiliana che ha lanciato ai suoi fan e follower dal letto dell’ospedale dove è stata ricoverata dopo che ha trattenuto aria nella pancia perchè era con il suo fidanzato.

HA RACCONTATO LA SUA ESPERIENZA SUI SOCIAL

La sua esperienza l’ha raccontata lei stessa sui social per aiutare e mettere in guardia i suoi 15 milioni di follower riguardo i rischi di un gesto che sembra apparentemente senza alcuna conseguenza. “Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori all’intestino e sono finita in ospedale“, ha raccontato Viviane.

ACCUMULO DI GAS

Aveva delle fitte lancinanti che sono aumentate al punto che è dovuta andare in ospedale. I medici al pronto soccorso hanno capito che era un accumulo di gas nell’intestino a causarle quei dolori così forti. Per non fare una “puzzetta” davanti al fidanzato è finita in ospedale. “Ora sono guarita e sto bene”, ha chiesto così ai suoi fan di non fare il suo stesso errore.

