Primark sta per aprire a Marcianise, l’inaugurazione è sempre più vicina

Manca sempre meno all’apertura del primo store Primark in Campania, bisognerà attendere ancora qualche mese. Nella peggiore delle ipotesi bisognerà attendere circa un anno. L’inaugurazione ci sarà all’interno del Centro Commerciale Campania a Marcianise entro fine 2022. Già scelti i locali ma la pandemia da Covid ha rallentato i lavori di adeguamento e di allestimento. Nella migliore delle ipotesi, Primark potrebbe aprire i battenti in Campania nella primavera/estate del 2022, mentre come detto, nella peggiore delle ipotesi, le saracinesche si alzeranno il prossimo Natale.

Primark apre 8 nuovi negozi in tutta Italia

Lo store che aprirà in provincia di Caserta rientra nella lista degli 8 che Primark ha scelto di aprire in tutta Italia. Oltre che in Campania, nuovi negozi saranno inaugurati anche a: Roma, Chieti, Catania, Torino, Bologna, Venezia e Milano.

L’inaugurazione dello store Primark a Roma nel novembre 2020

Il 27 novembre del 2020, in occasione del Black Friday, a Roma venne inaugurata l’apertura di uno store Primark all’interno del nuovo centro commerciale Maximo. La notizia scatenò non poche polemiche perché, all’inaugurazione, nonostante l’Italia fosse alle prese con la seconda ondata del Covid, fosse presente una grandissima folla, con code all’esterno del negozio che sono arrivate a toccare anche i 200 metri di lunghezza e centinaia, forse migliaia di persone in fila. Lo store aperto all’interno del centro commerciale Maximo è il primo punto vendita del marchio Primark nel Lazio.