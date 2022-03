Colpo da 40mila euro, tra i 3 arrestati a Napoli c’è anche il rapinatore della giornalista di Canale 5

Gennarelli Gennaro classe 79, Mattera Luca Classe 79 e Musella Lucio classe ’89 hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro Dottor Giacomo Gasperini perché gravemente indiziati di aver commesso una violenta rapina nei confronti di una coppia, a seguito della quale veniva asportato l’orologio Patek Philippe Nautilus di oltre 40mila euro.

I tre, difesi dagli avvocati Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, Fabio Segreti e Giuseppe Perfetto del Foro di Napoli, sono stati portati in carcere, dove stamattina saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia.

Rubano un Patek Philippe da 40mila euro, presi 3 trasfertisti di Napoli

Rubano il Patek Philippe da 40mila euro all’imprenditore, arrestato 3 trasfertisti di Napoli. I carabinieri della Compagnia di Pesaro con la collaborazione del Ris carabinieri di Roma e dell’Arma di Napoli, arrestavano 3 persone, accusate della rapina di un orologio di a Pesaro condotto ai danni di una coppia nell’agosto del 2020. Provvedimento eseguito su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio gip del Tribunale di Pesaro su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha diretto le indagini. Due indagati sono stati rintracciati in Napoli, uno ai domiciliari, ed il terzo già detenuto nel carcere romano. L’attività investigativa che da Pesaro – Borgo Santa Maria ha portato i Carabinieri sulle tracce di appartenenti a gruppi criminali campani, coinvolti in rapine di orologi di lusso, è nata nell’estate del 2020. Tra gli arrestati uno si trovava già ai domiciliati nel territorio campano poiché indagato per analoga rapina commessa nell’aprile del 2021 a Firenze in danno della giornalista del Tg5, Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici rapinata, alla sbarra la banda di Napoli: il video

Cesara Buonamici, ospite a Verissimo, ha parlato recentemente della rapina subita a Firenze ed annunciatata al Tg5. “Ero con il mio compagno Joshua a Firenze. Ci hanno visti su un ponte e hanno visto probabilmente un orologio che interessava loro”, ha raccontato. “A un certo punto ci hanno accerchiato, ci hanno aggrediti e ci hanno rapinato entrambi. Io ho avuto molta paura. Joshua li ha rincorsi, è riuscito a togliere il cappuccio a uno”, continua. E ringrazia le forze dell’ordine. “Sono riusciti a prenderli poco dopo. Speriamo che venga fuori anche la refurtiva, la nostra e quella di tanti altri”. Per quanto riguarda l’annuncio durante il Tg5, che è diventato virale: “È stata un’idea del direttore quel lancio, un’idea che condivido, ma avrei voluto non essere stata protagonista di quell’episodio”.

Cesara Buonamici e la rapina subita: al via il processo

Per i componenti della banda, proprio negli ultimi giorni, è stata fissata l’udienza preliminare al 9 marzo 2022 al tribunale di Firenze. Alla sbarra ci sono Gennaro Gennarelli (difeso dall’avvocato Luigi Poziello); Carmine Esposito, (difeso dall’avvocato Luca Gagliano); Carlo Inocenta (difeso dall’avvocato Annalisa Recano) e Gabriele Puglisi (difeso dall’avvocato Mirella Baldascino). Sono tutti di Napoli.

La storia del video virale

“La vittima è chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta perché la rapinata ero io“, così Cesara Buonamici ha lanciato un servizio su una banda di rapinatori di orologi durante l’edizione delle 20:00 del TG5 dello scorso 15 giugno. Il video è diventato immediatamente virale, a colpire i telespettatori è stata la particolarità della notizia e il modo, sempre professionale, con cui la giornalista di Canale5 ha dato l’annuncio.

con ordine. Nella serata del 24 aprile, Cesara e il marito Joshua Kalman (noto medico israeliano) si trovavano a bordo di un’auto nel comune di Impruneta (Firenze) quando alcuni malviventi dapprima li hanno pedinati e poi sono scesi da uno scooter per strappargli violentemente gli orologi di valore che indossavano e nella fattispecie un Patek Philippe Nautilus in acciaio ed un Cartier Panther in oro bianco.

Successivamente si è scoperto che la banda era composta da 4 uomini partiti da Napoli proprio per compiere rapine. Avevano un suv per gli spostamenti più lunghi e uno scooter (trasportato a Firenze su un furgone) per raggiungere più facilmente i bersagli. Il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze Christine Von Borries ha ottenuto dal gip del Tribunale del capoluogo toscano un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro uomini, tre dei quali sono finiti in manette ieri 15 giugno a Napoli. Sono ancora in corso le ricerche del quarto rapinatore mentre un quinto uomo, quello che avrebbe trasportato lo scooter da Napoli a Firenze, è stato invece indagato in stato di libertà e sottoposto a perquisizione domiciliare. La giustizia ora farà il proprio corso.