Travolge un passante in piazza, preso ‘pirata della strada’ di Giugliano

Travolge un passante in piazzetta, catturato ‘pirata della strada’ di Giugliano. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe intervenivano in in piazzetta Padre Pio dove pochi istanti prima un’auto aveva investito un 55enne, allontanandosi a velocità sostenuta senza prestare alcun soccorso alla vittima.

L’uomo, subito trasportato presso il pronto soccorso dell’ dell’ospedale civile di Aversa, è risultato aver riportato una contusione facciale con ferita lacero contusa sotto-zigomatica e una contusione al ginocchio. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma hanno permesso di identificare e rintracciare il pirata della strada, un 21enne residente a Giugliano. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e omissione di soccorso.