Criminali senza scrupoli a Napoli, cranio fracassato ad un’anziana per rapinarla: è grave in ospedale

Ancora un violento episodio di criminalità ieri sera a Napoli. Mancava poco alle 21 nel quartiere Pendino ed i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto intervengono a Corso Umberto I all’altezza del civico 381 per una segnalazione al 112 che parla di persona a terra per rapina.

La vittima, una 72enne nata a Montenegro ma residente a Napoli, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all’ospedale CTO in codice rosso. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che la donna abbia subìto una rapina da sconosciuti per poi cadere a terra e battere la testa. La signora è tuttora ricoverata in prognosi riservata per contusioni cerebrali ed ematoma extrassiale con fratture del cranio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Scippi e rapine anche a minorenni, arrestato dai Cc

E’ accusato di tutto questo Pasquale Esposito nei cui confronti i Carabinieri di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo le indagini, tra marzo e maggio di quest’anno, Esposito ha sottratto con violenza alle vittime i telefoni cellulari e alcuni gioielli in oro, che poi sono stati immediatamente venduti in un Compro Oro della cittadina flegrea. Quest’estate, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Flegrea avevano già dato esecuzione a una ulteriore ordinanza di misura cautelare emessa nei suoi confronti per lo stesso reato, provvedimento per il quale Esposito si trovava recluso nella sua abitazione.