Dal record di goal al tradimento con la Juve, Higuain si ritira: “Sempre grato al Napoli”

Gonzalo Higuain ha annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione in MLS con l’Inter Miami. Lo ha fatto tra le lacrime, in conferenza stampa. Il Pipita in Italia ha giocato con Napoli, Juventus e Milan, realizzando 36 gol in 35 partite con la maglia azzurra nel 2015/2016.

“È arrivato il giorno di dire addio al calcio. Sento di smettere – ha detto ai microfoni – nel mio momento migliore, grazie all’Inter Miami che mi ha ridato entusiasmo”. La sua carriera resterà sempre legata alla serie A: il Pipita ha vestito la maglia del Napoli dal 2013 al 2016, mettendo a segno 91 reti in 146 presenze (36 goal nel 2015/16, record di sempre in Serie A), prima del clamoroso passaggio alla Juve. Nel 2018-19, dopo aver iniziato la stagione al Milan (la Juve lo aveva scaricato dopo aver acquistato Ronaldo) è stato ceduto al Chelsea. Nel 2019/20 l’ultimo anno (e l’ultimo scudetto) alla Juve, prima di volare negli Usa. Il prossimo 10 dicempre l’argentino compirà 35 anni e le prossime due gare che giocherà – le ultime della regular season di Major League Soccer americana – saranno le ultime della sua carriera da professionista.

Il ricordo degli anni a Napoli

Nel ricordare i suoi momenti migliori non poteva mancare un accenno alla sua esperienza a Napoli: “Era giunto il momento di andare al Napoli, in Italia, una squadra a cui sarò sempre grato per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per il modo in cui mi hanno trattato. Il terzo anno è stato uno dei migliori della mia carriera grazie al mister e ai miei compagni di squadra. Molto bello anche essere andato in quel club. Momenti indimenticabili”.