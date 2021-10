Assalta l'auto con il trucco della 'ruota bucata', arrestato dai Falchi a Napoli

Assalta l’auto con il trucco della ‘ruota bucata’, arrestato dopo il furto a Napoli. Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel passare in via Foria notavano una persona con uno zaino a bordo di uno scooter privo di targa che procedeva a forte velocità.

Gli agenti lo bloccavano in vicoletto Zuroli e hanno accertato che poco prima, in piazza Museo, aveva forato uno pneumatico ad un automobilista in sosta utilizzando un coltello a serramanico. Quindi approfittava della distrazione della vittima impegnata nella sostituzione della ruota, le aveva sottratto lo zaino dall’auto.

Fabio Maranta, 46enne napoletano sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Napoli, è stato arrestato per furto con destrezza e denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Nonché sanzionato per mancata copertura assicurativa e per mancata esibizione dei documenti di circolazione. Infine, il motoveicolo è stato sequestrato, mentre la borsa è stata restituita al proprietario.