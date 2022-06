Truffa delle vacanze a Napoli, Andrea Vento aiuta le vittime: “Prenotate da me”

Nei giorni scorsi ha destato scalpore la notizia della truffa a centinaia di persone avrebbero perso i soldi versati per le vacanze estive in un’agenzia di viaggi in provincia di Napoli. in loro aiuto è arrivato il tuor operator italiano Andrea Vento, il quale ha offerto loro la possibilità di rifare il preventivo presso una delle sue agenzie sparse in tutta Italia, e di sottrarre il suo guadagno, aiutando così a recuperare totalmente o in parte i soldi che ormai sembravano persi.

Gesto volto a recuperare totalmente o in parte il denaro che ormai sembrava perso. “Questa notizia oltre che a spezzarmi il cuore – dichiara Andrea Vento – mi ha procurato tanta rabbia, non é possibile che accadano fatti del genere, che oltre ad infrangere i sogni delle persone, rischiano di far perdere fiducia nei confronti dei tour operator, ed ecco – prosegue – che io e altri colleghi ci siamo resi disponibili per aiutarli. Abbiamo il dovere professionale e morale di aiutarli, perché noi non siamo solo imprenditori, ma noi siamo realizzatori di sogni – conclude – e non permetteremo che a queste persone si infrangeranno”.

LE PAROLE DI BORRELLI

“Da qualche giorno è diventata virale in rete la notizia di alcuni aspiranti vacanzieri che sarebbero stati truffati da un’agenzia di viaggi nel napoletano. Queste persone hanno versato la caparra per il viaggio programmato e, dopo aver recuperato i soldi, l’agenzia non ha più riaperto. Sul caso sono in corso le indagini della Procura di Torre Annunziata e se la truffa fosse acclarata come sembra queste persone dovranno senz’altro pagare davanti alla legge per i reati commessi. Ma in queste spiacevoli vicende c’è anche, per fortuna, un risvolto positivo. Vogliamo infatti sostenere l’iniziativa intrapresa da Andrea Vento, che ha messo a disposizione le proprie sedi di tour operator per calcolare dei nuovi preventivi scontati della tariffa di agenzia, ovvero del guadagno che spetterebbe ad ogni tour operator per l’organizzazione del viaggio. Questa è un’iniziativa lodevole, poiché in questo modo i truffati potranno recuperare, almeno in parte, i soldi persi. Bravo Queste sono le notizie ci danno speranza nel futuro”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.