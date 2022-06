Morte della piccola Vittoria, chiesto lo stop delle feste in lidi e locali

La Confcommercio ha chiesto la sospensione delle serate musicali e delle feste in segno di lutto per la morte della piccola Vittoria. “Chiediamo a tutte le attività di Torre Annunziata di sospendere tutte le iniziative di festeggiamenti di musica e di movida in generale a seguito della brutta tragedia che si e consumata oggi e che ha portato via la piccola Vittoria. Siamo certi che tutti i commercianti di Torre Annunziata, non avranno difficoltà a sospendere, qualsiasi attività di festeggiamenti, o serate già organizzate. Ci sentiamo vicini alla famiglia e addolorati per la perdita improvvisa e assurda della piccola Vittoria”, chiede il presidente Giuseppe Manto.

Aperta un’inchiesta sulla morte di Vittoria, gli ultimi istanti della piccola prima della scomparsa

Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Torre Annunziata. Alle 14 circa i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti presso il Lido Risorgimento a via lungomare Marconi. Poco prima, infatti, era stata denunciata la scomparsa della piccola Vittoria Scarpa, di 5 anni. La bimba, che era in spiaggia insieme alla mamma e alla sorellina più piccola, si era allontanata giocando in acqua.

Immediati gli appelli diffusi sui social prima che la bimba venisse ritrovata e soccorsa in mare dal personale della Capitaneria di porto e trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare. Era viva ma in condizioni critiche. La piccola è poi deceduta alle 16:30. Indagini affidate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all’Arma dei Carabinieri.