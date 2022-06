Torre Annunziata sotto choc per Vittoria: “Riposa in pace piccolo angioletto”

Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Torre Annunziata per la morte di Vittoria Scarpa. La bimba, di 5 anni, era stata ritrovata priva di conoscenza in mare nei pressi del Lido Risorgimento, dopo che la mamma ne aveva denunciato la scomparsa. La piccola era stata soccorsa in mare dal personale della Capitaneria di porto e trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare. Era viva ma in condizioni critiche. Purtroppo è poi deceduta alle 16:30. Le indagini sono state affidate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all’Arma dei Carabinieri.

Il cordoglio social per la piccola Vittoria Scarpa

Nelle ultime ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la piccola Vittoria Scarpa e la sua famiglia. “Povera creatura, riposa in pace piccolo angioletto” si legge, e ancora: “Torre Annunziata piange un’anima tenera. Piccola principessa riposa in pace e veglia sulla tua famiglia. Non è possibile, Dio perché??”

“Ditemi che non è vero della piccola Vittoria” si legge poi su un gruppo Facebook cittadino. In queste ore l’intera comunità si sta stringendo attorno alla famiglia della piccola.