Segnaletiche inesistenti, traffico e buche: l’odissea su via Appia va avanti da settimane

Divieti che esistono ma di cui nessuno è a conoscenza, disagi relativi alla viabilità 24 ore su 24 e, come se non bastasse, lavori in corso. È “apocalittico” lo scenario di via Appia, strada arteria che collega i comuni di Giugliano, Sant’Antimo, Melito ed Aversa.

Da circa tre settimane sono iniziati i lavori per il rifacimento della strada. Lavori svolti anche nei precedenti anni, ma che mai sono risultati efficaci. A testimoniarlo il fatto che, a distanza dell’ultima manutenzione avvenuta poco più di 3 anni fa, la strada è nelle stesse condizioni in cui versava nel 2018. Probabilmente ad aumentare sono stati solo i disagi.

Basta attraversare il tratto di strada che collega i tre Comuni dell’hinterland napoletano, in direzione Aversa (o viceversa) per rendersi conto di quanto sia difficile la vita di un automobilista costretto a transitare su via Appia. Per circa 100 metri di zona interessata ai lavori stradali, è stata ristretta la carreggiata: chi deve dirigersi nella città normanna, difatti, dovrebbe allungare il giro in auto di un paio di chilometri tagliando per i comuni di Sant’Antimo e Giugliano. Questo a causa del senso unico previsto per la zona in cui si stanno svolgendo ancora oggi i lavori.

Il paradosso, però, è che non è presente nessuna indicazione che indichi un unico senso di marcia. E in una stradina larga un metro, dunque, ci si ritrova con un doppio senso di circolazione che blocca, in entrambe le corsie, la viabilità.

Le attività commerciali ‘martoriate’ dalle condizioni di via Appia

A pagarne le spese però non sono soltanto gli automobilisti. Aziende ed esercizi commerciali sono tra i primi a pagarne le spese. In molti, infatti, da qualche settimana preferiscono evitare la zona interessata ai lavori in corso per evitare chilometriche code di traffico. Oltre al dover percorrere qualche chilometro in più in auto per un piccolo tratto di strada in ‘manutenzione’, infatti, c’è una ulteriore beffa. Ed è destinata per chi rispetta il senso di marcia per procedere in direzione di Aversa: a causa dell’assenza di una segnaletica stradale, infatti, si crea un doppio senso di marcia in una stradina ristretta larga poco più di un metro.

Questi disagi spingono gli automobilisti ad evitare la zona e, quindi, scegliere percorsi differenti da percorrere per le loro destinazioni. Un vero e proprio brutto colpo per quelle attività che hanno inaugurato da poco tempo o che, improvvisamente, hanno visto crollare i loro affari in tempi record.

L’illuminazione pubblica inesistente

L’ultimo problema, ma non meno grave, è quello che riguarda l’illuminazione. A partire dal tardo pomeriggio, la strada resta completamente senza illuminazione