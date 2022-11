[Video]. Guendalina Tavassi, il doppio senso con la melanzana e l’amica: “Ti accontenti di poco…”

L’ironia di Guendalina Tavassi la conoscono tutti, con le sue battute ed anche doppi sensi l’influencer romana fa divertire i social. L’ultimo simpatico siparietto è con un’amica al supermercato. Guendalina è al banco verdura mentre l’amica prende una melanzana con una forma strana. A quel punto lei dice: “ti accontenti di poco”, riferendosi alla forma dell’ortaggio.

Guendalina Tavassi senza vestiti davanti allo specchio: forme impressionanti, un fisico da incorniciare

Un buongiorno cosi non lo si vedeva da tempo, nell’ultimo weekend Guendalina Tavassi ha fatto fuoco e fiamme regalando uno dopo l’altro scorci davvero troppo suggestivi, dal vestito da coniglietta indossato per Halloween al risveglio in intimo allo specchio del 1 Novembre ogni uscita è stata un tripudio, impossibile non restare incantati da una forma fisica come la sua, eccezionale da ogni visuale ancora una volta è lei la regina del web.

Quando decide di mettersi in mostra il successo riscontrato da Guendalina Tavassi conosce ben pochi paragoni, la romana tutta curve soprattutto nell’ultimo weekend ha fatto esultare le masse e chissà se le sorprese non siano finite qui.