Bici rubata ad un disabile a Miano, incastrati dalle telecamere

Lo scorso 21 ottobre una donna e un uomo senza cuore avrebbero rubato una bicicletta all’esterno del centro commerciale La Birreria a Miano. Secondo le immagini delle telecamere un ragazzo disabile avrebbe subito il furto del mezzo a duo ruote, necessario per i suoi spostamenti.

Dalle immagini sarebbe possibile riconoscere i due scendere le scale esterne dell’attività commerciale. Inizialmente la donna scavalca la recinzione, situata vicino ai cassonetti della raccolta differenziata, introducendosi nella zona di scarico: alla fine avrebbe portato via la bici elettrica grazie all’aiuto del complice. Chiunque abbia informazioni, utili ad identificare le due persone immortalate nel video, può contattare le forze dell’ordine.

IL VIDEO DEL FURTO DELLA BICICLETTA

Furto di copricerchi a Pomigliano, ladro ripreso dalle telecamere e arrestato

“Come registrato dalle telecamere di sorveglianza, alle prime luci dell’alba, il ladro percorre spedito uno marciapiede di Pomigliano D’Arco verso una vettura in sosta. Vettura dalla quale porterà via i quattro copricerchi delle ruote. Dall’aspetto non è giovanissimo, si guarda intorno mentre mette a segno il colpo e fugge con la refurtiva. Il video recapitatomi da un residente è stato immediatamente trasmesso alle forze dell’ordine affinché il ladro possa essere identificato e possa rispondere immediatamente del reato commesso. Significa anche dare una risposta a quei cittadini che credendo nella giustizia denunciano e forniscono elementi per risalire ai farabutti”, così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.