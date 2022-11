L’incredibile dieta da 6mila calorie di Haaland: “Mangio cuore e fegato di mucca”

Erling Haaland continua a macinare record e a vincere partite con la maglia del Manchester City. Una vera e propria macchina da goal dietro la quale si nasconde una condizione fisica eccezionale, che il norvegese ha raggiungo grazie ad una incredibile dieta da 6mila calorie al giorno seguita dai tempi di Dortmund: “Mi preoccupo di prendermi cura del mio corpo. Penso che la cosa più importante sia mangiare cibo di qualità e il più locale possibile. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che compri dal McDonald’s forse. Non quella della mucca locale che mangia l’erba. Io mangio tutto, anche il cuore e il mio fegato. E le lasagne di mio padre“.

The Rock elogia Haaland: “È incredibile”

Sulla particolare dieta alla Hannibal Lecter di Haaland si è espresso Dwayne ‘The Rock’ Johnson, attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film, ‘Black Adam‘. L’attore americano, famoso per la sua dedizione per il suo corpo e per il fitness, è infatti rimasto stupito dalle parole dell’attaccante del Manchester City: “Io adoro il cibo e mi sembra anche lui. Mangia cuori, fegato e una lasagna prima di ogni partita, ed è comunque quella forma fisica? È incredibile”.