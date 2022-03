[Video]. Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita, polemica per la diretta dopo la morte del nonno

Polemiche per la diretta Fb di Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita. Sabato sera la notizia della morte del nonno, marito della nonna. Ai tanti messaggi di condoglianze sui social, si sono aggiunte ieri le polemiche dopo che hanno fatto ieri una diretta in cui piangevano. In molti hanno criticato la scelta definendo “sceneggiata” la diretta Facebook. “Ma come muore il nonno e loro dopo nemmeno 24 ore vanno sui social”, hanno scritto molti utenti.

Un lutto scuote il momento già molto delicato di Maragrazia Imperatrice, l’influencer napoletana che vive a Londra e che nei giorni scorsi ha scoperto di avere una malattia al cuore. Sabato è morto suo nonno, il marito di ‘Nonna Margherita’, 89 anni, conosciuto come Il ‘Maresciallo’.

Incontenibile il dolore di Mariagrazia in una diretta social, che attribuisce la morte del nonno ad alcune cattiverie che negli ultimi giorni sono state dette sul suo conto. E così ha deciso di postare un video in diretta per sfogarsi contro gli haters: «La cattiveria umana non si ferma, uccide l’anima, a causa di un maniaco del protagonismo mio nonno è venuto a mancare, vergogna» le parole dell’influencer che hanno fatto molto discutere.

