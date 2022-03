La mamma abbandonò Marco per andare a Napoli, arriva il perdono: “Ricominciamo”

Abbandonato dalla mamma per trasferirsi a Napoli, Marco la perdona: “Ricominciamo”. Il postino di C’è posta per te è arrivato a Francavilla al Mare per incontrare il 27enne. A chiamarlo nella trasmissione di Maria De Filippi è stata mamma Carla e la sorella maggiore Rosa. Il giovane e la mamma da più di 10 anni non avevano più rapporti. Da quando, dopo la separazione dei genitori, la signora Carla si trasferì a Napoli con la figlia. Marco, che allora aveva 12 anni, volle rimanere con i nonni a Pescara. “Mi sono sentito abbandonato” confessava sabato sera nella trasmissione Mediaset.

LA STORIA DI MARCO E CARLA

I rapporti si interruppero quando la madre mamma rimase incinta del nuovo compagno. Nacquero poi le figlie di Marco e la nonna si sentì esclusa dalla vita del figlio: “Non ho mai smesso di amarti, neanche un istante. Sei sempre stato nel mio cuore” dice Carla nella trasmissione della De Filippi.

L’intervento di Maria De Filippi è stato incisivo: “Penso che tu Marco abbia tante ragioni, penso che tua madre abbia avuto una vita strana. Non so quanto tutto ciò che sia successo ti possa fare vedere le cose in un altro modo. Forse cerchi del positivo altrove, al di là di tua madre. Però tua madre ha avuto una vita difficile, si è messa con tuo padre a 11 anni, è rimasta incinta a 13 e 16 anni e ne ha prese tante di botte. Il suo non è abbandonare, è scappare”.

Davanti alle telecamera è Rosa a convincere il fratello a non chiudere tutte le porte e a non continuare a soffrire, invitandolo a riabbracciare la famiglia: “Non abbiamo mai passato un Natale insieme“. Alla fine, dopo minuti di incertezza, Marco decide di aprire la busta per consentire alla mamma di rientrare nella sua vita. L’abbraccio è lungo e carico di buone intenzioni: “Proviamo a ricominciare”

IL VIDEO DI C’E’ POSTA PER TE