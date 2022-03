La villa da 4 mln di euro di Zelensky a Forte dei Marmi, 15 stanze con piscina

A Forte dei Marmi c’è un turista fantasma. È il presidente dell’Ucraina Volodimir Zelensky che, due anni fa, ha acquistato una villa per 3,8 milioni di euro nella zona di Vittoria Apuana, quella prediletta dai nouveau riche dell’est, russi soprattutto.

Sei camere da letto, 15 stanze in tutto, una piscina, un giardino abbastanza spoglio dove però svettano alcuni cipressi, ben nascosta da occhi indiscreti grazie a cancellate, siepi e recinzioni, la villa di proprietà di Zelensky ha un’architettura moderna che si ispira alle grandi case di una volta del Forte. Ed è tutto sommato spoglia, priva di fronzoli, quasi austera. Fin troppo per il prezzo a cui Zelensky l’ha acquistata, dissero gli agenti immobiliari del Forte nel momento in cui si seppe della compravendita.

In quelle 15 stanze, insomma, non avrebbe mai messo piede. Ma le avrebbe date in affitto, a famiglie statunitensi che se la possono permettere: perché mormorii e bisbigli dicono che la villa di Zelensky sarebbe stata data in affitto per 12 mila euro al mese. O che addirittura sarebbe già stata messa in vendita. Ma al momento mancano conferme e prove.

La villa, racconta sempre il Corriere, avrebbe sei camere da letto, quindici stanze, una piscina e un ampio giardino. Parliamo di notizia vecchia perché uscì per la prima volta nel 2019 durante le elezioni presidenziali in Ucraina. All’epoca i sondaggi a pochi giorni dal voto davano Zelensky in vantaggio sul presidente uscente Petro Poroshenko, e un sito ucraino insinuò che il futuro presidente avesse acquistato una villa di pregio a Forte dei Marmi, proprio nella località molto amata dagli oligarchi russi. In ogni caso, a quel tempo Zelensky era un celebre attore e comico televisivo, ben pagato per il suo lavoro e il suo talento.