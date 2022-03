Cerqua ucciso a Casoria, si indaga sulla guerra tra i Moccia e i nuovi ras

Lo chiamavano Enzo ‘a Somalia, Vincenzo Cerqua, il 35enne ucciso questa sera a Casoria in via Gaetano Pelella. Un’esecuzione vera e propria la sua che, e il condizionale è d’obbligo, sarebbe riconducibile alla guerra scoppiata da qualche mese tra gli ultimi irriducibili rimasti fedeli al clan Moccia e i nuovi ras che avrebbero lanciato il guanto di sfida ai vecchi colonnelli arroccati nelle palazzine di Afragola.

LA DENUNCIA DI ENZO ‘A SOMALIA

Proprio contro i Moccia Cerqua aveva sporto denuncia tempo fa insieme alla compagna: in pratica si era rifiutato di pagare l’estorsione per la piazza di spaccio che gestiva ai ras Tommaso Russo, Ciro Sannino e Salvatore Barbato. Scarcerato da pochi giorni Cerqua fu tirato in ballo dal collaboratore di giustizia Luigi Migliozzi secondo cui il 35enne e la moglie erano inseriti in circuiti criminali legati a Ciro Lucci, figlio del ras Antonio Lucci.

Nei verbali relativi all’arresto dei tre esattori c’è un verbale della moglie dello stesso Cerqua che raccontò ai carabinieri che Russo in una delle sue sortite a casa loro arrivò a picchiare anche lei. La donna raccontò ai carabinieri che durante l’episodio era riuscita a effettuare un video in cui riprendeva gli aggressori «poco prima che si accanissero contro di lei trascinandola a terra». In questo video, scrivono gli inquirenti, «risulta ben visibile la figura di Tommaso Russo, accompagnato da altri due soggetti, di cui uno indossava il casco, i quali discutono animatamente con Vincenzo Cerqua»