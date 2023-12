Violento incidente a Napoli: motociclista in condizioni gravi, mamma e bimbo feriti

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, un violento incidente ha scosso la Tangenziale di Napoli, all’uscita della Zona Ospedaliera. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma sembra coinvolgere due auto e uno scooter.

Il bilancio dei feriti è pesante, con un motociclista trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli. Successivamente è stato trasferito all’Ospedale Cto, mentre una mamma con il suo bambino, feriti lievemente, sono stati portati all’Ospedale del Mare nella zona orientale della città.

L’incidente, avvenuto intorno alle 17:00, ha causato il caos nel traffico, con un blocco prolungato e code di circa 5 chilometri di lunghezza. Le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, mettendo in sicurezza l’area, regolando la circolazione e conducendo i necessari rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente.

Dopo la rimozione dei veicoli e dei detriti, il traffico presso la Tangenziale di Napoli ha gradualmente ripreso la normale circolazione. Fortunatamente, non si sono verificate ulteriori conseguenze.

Tutte le parti coinvolte, non risultano essere in pericolo di vita.

L’attenzione ora si concentra sulle indagini per determinare le cause dell’incidente e garantire che misure preventive possano essere adottate per evitare simili tragedie in futuro.

Allarme incidenti stradali a Napoli

La città di Napoli ha vissuto un anno di strade macchiate di tragedie e ferite. Il report dei carabinieri rivela cifre agghiaccianti: 28 vite spezzate e 891 persone ferite in 959 incidenti dal 1 giugno 2022 al 1 giugno scorso.

Il tasso impressionante di “insicurezza stradale” si traduce in una media di 2,3 morti al mese, 2,4 feriti al giorno e 2,6 incidenti al giorno. Un peso quotidiano che la comunità è costretta a sopportare.

I carabinieri hanno anche sottolineato il rilevante impatto della guida irresponsabile, elevando 150 sanzioni per “guida in stato di ebbrezza“. Questo numero si alza a 200 considerando le sanzioni per “guida sotto effetto di stupefacenti”. Una media spaventosa di una sanzione notificata e una patente ritirata ogni due giorni.

La realtà cruda si riflette nelle 57 persone arrestate o denunciate. Tra queste, 27 sono accusate di omicidio stradale, mentre altre 30 devono rispondere di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

È un grido d’allarme per la sicurezza stradale a Napoli. È necessario un impegno collettivo per porre fine a questa spirale di dolore, attraverso controlli rigorosi, educazione sulla guida responsabile e la promozione di una cultura della sicurezza stradale.