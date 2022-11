Non c’è pace per i cittadini di Villaricca, si è riaperta la voragine

Stanotte si è riaperta la voragine di via Palermo dopo le intense ore di maltempo. I tecnici del Comune di Villaricca sono rientrati in azione nella strade crollata, attualmente interdetta da un’ordinanza ad hoc. Nei giorni scorsi le ruspe hanno colmato l’enorme voragine, ma le recenti precipitazioni hanno messo a dura prova la tenuta del telo di copertura.

L’INDAGINE SULLA VORAGINE

Gli smottamenti nella cava sottostante la strada, su cui si è lavorato una trentina di anni fa, come possibile concausa del crollo. È questa una delle tracce che stanno seguendo i tecnici per appurare cosa abbia determinato l’apertura della grossa voragine. Crollo che ha costretto7 nuclei familiari del civico 72 all’evacuazione dalle proprie abitazioni e a decine di altre di non poter usufruire dei servizi igienici e sanitari.

La cava, a quanto è dato sapere, è lunga diverse decine di metri arrivando sino all’altezza del cosiddetto “incrocio Candida” sul territorio che da Villaricca prosegue sino alla vicina Qualiano e la costruzione di manufatti in cemento sulla parte superiore la cavità potrebbero aver contribuito a rendere il manto stradale maggiormente fragile sino ad arrivare al crollo di ieri nella traversa di via Palermo. A chiarire la faccenda sarà un’indagine geo-elettrica del sottosuolo grazie al quale i tecnici e gli esperti sperano di risalire all’esatto motivo del crollo.