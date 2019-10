Weekend dei defunti: il dispositivo traffico nei cimiteri di Chiaiano, Secondigliano e Miano

Limitazione al traffico veicolare in alcune strade della VIII Municipalità per consentire, in sicurezza, la processione dei fedeli al Cimitero di Chiaiano, in occasione della Commemorazione dei Defunti da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019.

Istituire nei giorni 31 ottobre 1, 2 e 3 novembre 2019, dalle ore 07,00 alle ore 15,00, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il divieto di transito veicolare eccetto i residenti, portatori di handicap, mezzi di soccorso e di trasporto pubblico, nei seguenti tratti

stradali:

• via Comunale Margherita alla confluenza con piazzetta Santacroce;

• via Vicinale Margherita alla confluenza via Due Portoni;

• via Comunale Margherita alla confluenza con il viale di accesso al

rione 25/80 (lato cimitero).

Disciplina di traffico in occasione del pellegrinaggio ai Cimiteri di Secondigliano e Vecchio,e Nuovo di Miano

Nelle giornate 01-02-03 novembre 2019, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 in occasione della Commemorazione dei Defunti, sarà disposto il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti, veicoli muniti del contrassegno H con a bordo persone diversamente abili, mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, taxi, delle forze dell’ordine e veicoli in emergenza, nei seguenti tratti stradali:

Cimitero vecchio e nuovo di Miano: via Cimitero dalla confluenza con piazza Madonna dell’Arco all’incrocio con via Lazio; – via Vicinale a Piscinola dall’altezza entrata nuovo Cimitero; – via Cimitero da incrocio vico Ponte; – Cupa delle Vedove altezza civ.16 (attualmente già chiusa al traffico per lavori EAV).

Cimitero di Secondigliano: divieto di transito veicolare in via del Cassano nel tratto compreso tra via del Camposanto e fino all’altezza del rione dei Fiori