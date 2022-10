Accoltellato in strada a Napoli, l’aggressore colpisce anche il cane. Ieri sera un 41enne napoletano è stato accolto al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini perché ferito. Su posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare l’uomo sarebbe stato colpito al volto con un coltello, forse da uno sconosciuto. Ferito anche il cane che portava al guinzaglio. Dunque 20 i giorni di prognosi prescritti. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia Stella per chiarire dinamica e rintracciare la mano che ha inferto il colpo.

“Uccido te ed i tuoi cani se non mi dai 15mila euro”, scatta l’arresto dopo le minacce della camorra

Ierimattina i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca eseguivano ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata del delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di una complessa ed intensa attività investigativa, corroborata anche da intercettazioni telefoniche, telematiche e videoriprese, iniziata nell’ottobre 2021 dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Sessa Aurunca, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

“PAGAMI PER STARE TRANQUILLO”

Le investigazioni hanno consentito di documentare come il destinatario del provvedimento, con telefonate e messaggi WhatsApp, abbia minacciato di morte la vittima 65enne, nonché di danneggiare la sua abitazione e di uccidere i suoi cani, collocando inoltre bottiglie incendiarie tipo molotov nei pressi della sua dimora, atti diretti in modo non equivoco a costringerla a consegnare la somma di 15mila euro per “stare tranquillo”.

NASCONDEVA OLTRE UN KG DI MARIJUANA IN CASA

All’atto della cattura hanno proceduto alla sua perquisizione personale e domiciliare rinvenendo, nella sua disponibilità oltre 1 kg di marijuana. L’uomo è stato contestualmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito, in stato di libertà, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Lo stesso è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.