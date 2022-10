Condannato all’ergastolo per omicidio, ma faceva l’ambulante a Napoli. I carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli hanno eseguito un decreto di revoca della semilibertà, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Napoli a carico di Giovanni Fiorillo, classe 54. L’uomo avrebbe più volte violato la semilibertà concessa (condannato all’ergastolo per omicidio), svolgendo senza autorizzazione l’attività di venditore ambulante piuttosto che quella di volontariato imposta dal giudice. Fiorillo è stato tradotto in carcere.