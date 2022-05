Ragazze sfregiate dall’acido, la pista della vendetta dopo la lite

Sono ore di indagini intense per gli uomini della squadra mobile e per quelli del commissariato San Carlo all’Arena impegnati a risalire alle responsabili dell’assurdo raid avvenuto la scorsa sera su Corso Amedeo di Savoia a Capodimonte dove due sorelle sono state sfregiate con dell’acido lanciato da alcune ragazze in sella a degli scooter in corsa (leggi qui l’articolo). La pista principale resta quella della ritorsione dopo un litigio tra giovani, una vendetta per motivazioni ancora tutte da chiarire. Le due giovani presentavano gravi ustioni al volto e alle braccia. Racconteranno, in stato di choc, di essere state senza alcun motivo avvicinate da un gruppo di altre ragazze che viaggiavano a bordo di tre scooter lungo corso Amedeo di Savoia, all’altezza del civico 249: si sarebbero scagliate contro le due ragazze lanciando sui loro volti dell’acido, che ha provocato ferite alla guancia, al naso e agli arti superiori. Subito dopo sarebbero fuggite, in direzione Museo. Solo per miracolo il liquido ustionante non ha centrato le orbite oculari. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero rivelarsi fondamentali per risalire ai responsabili.