Trovata casa a luci rosse a Marcianise, la scoperta dei poliziotti travestiti dai clienti

Ieri personale del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise, durante un’operazione di monitoraggio del territorio e a seguito di notizie apprese da fonti confidenziali, hanno fatto irruzione in un appartamento nel centro storico della città e hanno scoperto che alcune giovani cinesi erano dedite alla prostituzione.

Sul posto interveniva anche personale della polizia scientifica per effettuare filmati all’interno dell’appartamento composto da diverse mini stanze dotate ciascuno di letto matrimoniale. La straniera di nazionalità cinese che si trovava all’interno dell’appartamento si rifiutava di dare le proprie generalità. Poi, insofferente dei controlli, colpiva con un thermos uno degli agenti di polizia impegnato nell’attività investigativa. L’indagine aveva luogo dopo numerosi servizi di appostamento e di pedinamento.

La donna denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sfruttamento della prostituzione. Trovate in una borsa banconote di piccolo taglio per un valore ai mille euro ed in particolare una banconota di 50 euro era palesemente contraffatta. Il tutto veniva sequestrato e denunziato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per le formalità di rito.

Poi la cittadina di nazionalità cinese di 51 anni L.X veniva fotosegnalata in Commissariato. Per sfruttamento della prostituzione è scattata la denuncia anche per la proprietaria dell’immobile, F.Y. di 59 anni anche lei cinese.