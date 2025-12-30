PUBBLICITÀ
Addio a Davide Tizzano, Napoli piange il due volte oro olimpico

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, esprimono “profondo dolore” per la scomparsa di Davide Tizzano, “leggenda del canottaggio italiano e vanto della città di Napoli”, venuto a mancare oggi all’età di 57 anni.

Tizzano, due volte medaglia d’oro olimpica (Seul 1988 e Atlanta 1996), ha rappresentato per decenni “l’eccellenza sportiva partenopea nel mondo, portando i colori azzurri e il nome di Napoli sui podi più prestigiosi”. “La scomparsa di Davide Tizzano lascia un vuoto incolmabile nel cuore della nostra città – dice il sindaco Gaetano Manfredi – Non perdiamo solo un immenso campione, ma un uomo che ha saputo incarnare i valori più nobili dello sport: il sacrificio, la lealtà e la capacità di superare ogni limite.

Davide è stato un punto di riferimento per intere generazioni di atleti e un orgoglio per tutti i napoletani. Alla sua famiglia va l’abbraccio commosso di tutta l’Amministrazione e della città intera.” L’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante aggiunge: “Davide non ha mai smesso di amare la sua terra e di spendersi per lo sport come strumento di crescita sociale – aggiunge l’assessore Ferrante – La sua grinta e il suo sorriso resteranno scolpiti nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di chi, guardando le sue imprese, ha imparato a sognare in grande. Napoli non dimenticherà il suo campione.” Sarà dedicata a lui la presentazione di Napoli Capitale Europea dello Sport domani al Maschio Angioino.

