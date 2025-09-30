PUBBLICITÀ
HomeAttualitàLa vita sregolata di Umberto Smaila: "A 75 anni mangio, fumo e...
AttualitàCinemaEventiMusicaTeatroGossipItaliaSocial & TendenzeSpettacoliTelevisione

La vita sregolata di Umberto Smaila: “A 75 anni mangio, fumo e bevo senza limiti”

Nausica Piscopo
Di Nausica Piscopo
Umberto Smaila svela particolari scioccanti della sua carriera:
Umberto Smaila svela particolari scioccanti della sua carriera: "Quelli come me vanno all’inferno"
PUBBLICITÀ

L’attore, cabarettista, musicista e conduttore televisivo veronese; Umberto Smaila, all’età di 75 anni ripercorre, in un’intervista, la sua vita, la carriera, gli esordi e alcuni piccoli retroscena con altri personaggi con cui ha lavorato a spalla nei suoi anni d’oro.

Smaila a 75 anni: Fumo, alcol e spese folli

Il segreto di Umberto Smaila, riguardo i suoi 75 anni, viene detto senza troppi giri di parole: «Non ho limiti nel bere, nel mangiare, nel fumare. Secondo i ben pensanti sono un po’ irregolare: quelli come me vanno all’inferno». Poi prosegue raccontando uno dei tanti aneddoti che hanno costellato una vita sfrenata e dissoluta: «Un Mercedes Sec che costava 160 milioni di lire. Non pagai le ultime cinque rate, andai alla concessionaria, lasciai il Mercedes e tornai a casa con una Toyota. E poi avevo velleità da immobiliarista: giocavo a Monopoli, mi compravo case che regolarmente dovevo rivendere. Ero scapestrato, anche perché pensavo che la mia vita sarebbe stata sempre così. Finito Colpo Grosso è arrivata la doccia fredda: da 300 a zero puntate».

PUBBLICITÀ

La lite con Jerry Calà

Smaila inizia la sua carriera nel 1971 insieme a Jerry Calà con il gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Il debutto avvenne al Derby Club di Milano.

Smaila rivela anche che, dopo gli anni d’oro dei ‘Gatti’, ci fu una rottura profonda con Jerry Calà: “Non ci siamo parlati per cinque anni”. Decise di andare a fare cinema e ci lasciò in braghe di tela. Io mi sentii tradito, eravamo sempre d’accordo su tutto”. Il gelo tra i due si sciolse solo anni dopo, e oggi il gruppo si ritrova ogni Natale alla polpetteria di Abatantuono: “Ci ammazziamo dalle risate”.

L’incontro con Diego Abatantuono

Il musicista e conduttore, a proposito di Diego Abatantuono, racconta, a partire dall’avventura dei Gatti: «Diego non andava a scuola volentieri, si era incaponito nell’eleggerci come suoi professori visto che avevamo 5 anni in più. Era anche il nostro autista in teoria». A un certo punto lo hanno «cacciato»: «Per il suo bene. Era simpatico, bravo, divertente, era sprecato che stesse con noi a schiacciare l’unico tasto dell’unico riflettore che avevamo. Lui si incazzò: bella gratitudine. Ma invece abbiamo fatto la sua fortuna».

Colpo Grosso: “Solo qualche flirt”

Poi ci fu il primo programma condotto da Smaila. “Colpo Grosso”, diventato cult a cavallo degli anni ’90: «Rispetto a quello che si vede oggi, era un programma da educande. Lo guardavano anche ragazzine che ci mandavano disegnini delle ragazze Cin Cin». Sulla nudità in TV: “Oggi verrebbe bocciata. C’è un conformismo che spinge a stare attenti a quello che si dice, ma soprattutto a quello che si pensa». Le ragazze del programma? “Venivano dall’estero, inglesi, olandesi, molte dai Paesi dell’Est. Le italiane non volevano spogliarsi. Nessuna storia clamorosa, solo un piccolo flirt”.

 

PUBBLICITÀ
Nausica Piscopo
Nausica Piscopo

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati