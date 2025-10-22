Via libera alla patente per l’auto a 17 anni, ma solo a determinate condizioni

PUBBLICITÀ

Si potrà ottenere la patente per l’auto a 17 anni. Questa è una della nuove norme del Codice della Strada, approvate in via definitiva, dal Parlamento Europeo.

Le nuove norme, attuate dall’Ue, hanno come obbiettivo migliorare e ridurre il numero di vittime della strada arrivato, negli ultimi decenni, ormai a 20.000 vittime all’anno. Ma quando entreranno in vigore in Italia? Il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dopo di che i Paesi avranno tre anni per recepire queste nuove disposizioni nel diritto nazionale, più un altro anno per prepararsi alla loro attuazione.

Quattro sono i pilastri delle nuove norme del codice della strada apportate dall’Unione Europea. “Oggi – spiega uno dei relatori, il dem Matteo Ricci – chi commette un’infrazione grave in un Paese diverso da quello che ha rilasciato la patente spesso rimane impunito”.

Patente per l’auto a 17 anni

Tra le novità spicca la possibilità di ottenere la patente di guida per l’auto (categoria B) già a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un conducente esperto fino al compimento della maggiore età. E per ovviare alla carenza di conducenti professionisti, i diciottenni potranno ottenere la patente per guidare un autocarro (categoria C), mentre i ventunenni quella per guidare un autobus (categoria D), ma solo a condizione che siano in possesso di un certificato di abilitazione professionale. Altrimenti, l’età minima per guidare questi veicoli è fissata rispettivamente a 21 e 24 anni. Inoltre, il periodo di prova per i neopatentati sale ad almeno due anni, l’applicazione delle norme in questa finestra si fa più rigorosa e le sanzioni più severe se trovati a guidare in stato di ebbrezza o senza cintura di sicurezza.

Cambia l’esame di guida: Sarà più difficile

Nuovi obblighi nella formazione: l’esame dovrà includere anche domande sui rischi legati agli angoli ciechi, sui sistemi di assistenza alla guida, sull’apertura sicura delle porte e sui rischi di distrazione dovuti all’uso del cellulare. Inoltre si porrà maggiore enfasi sulla consapevolezza dei rischi per pedoni, bambini, ciclisti e altri utenti della strada vulnerabili.

Modificata la durata di validità della patente

Le nuove norme estendono il periodo di validità della patente a 15 anni, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di ridurre il periodo a 10 anni se essa vale anche come documento d’identità nazionale. Quella per autocarri e autobus avrà invece una validità di 5 anni, mentre starà ai singoli Paesi decidere se ridurre il periodo di validità per i conducenti di età pari o superiore a 65 anni, in modo da sottoporli a controlli medici più frequenti o corsi di aggiornamento. Per ottenere la prima patente o il rinnovo tutti i conducenti dovranno sottoporsi a una visita medica che includa esami della vista e delle condizioni cardiovascolari, anche se i singoli Paesi potranno optare per un modulo di autovalutazione.

Piena comunicazione tra gli stati dell’Ue

Ben il 40% delle infrazioni transfrontaliere restava senza conseguenze serie. Ora invece chi perde la patente in un Paese Ue per un’infrazione grave non potrà più guidare in nessun altro Stato. La decisione di sospensione o ritiro della patente sarà riconosciuta ovunque in Europa. Le autorità nazionali dovranno informarsi reciprocamente in merito alle decisioni di ritiro della patente dovute alle infrazioni più gravi, tra cui guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, coinvolgimento in un incidente mortale o eccesso grave di velocità (per esempio, 50 km/h più alta rispetto al limite).

Nuova patente digitale

Si prevede anche che la patente di guida digitale, accessibile dal cellulare, diventi man mano il formato più diffuso nell’Ue, anche se gli eurodeputati hanno insistito affinché ai conducenti fosse garantito il diritto di richiedere una patente fisica, che dovrebbe essere rilasciata nel giro di tre settimane.