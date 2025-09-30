Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio in un post: “Ecco perché sono scomparsa”

PUBBLICITÀ

La conduttrice e opinionista televisiva Enrica Bonaccorti a 75 anni, ha annunciato, tramite post sui social, di avere un tumore e di essere sparita dalla scena pubblica per curarsi. Nel post pubblicato su Instagram, si mostra insieme alla figlia, che la sostiene nella difficile battaglia contro il cancro. Verdiana Bonaccorti è la donna che spinge la carrozzina nella foto che la conduttrice ha pubblicato per annunciare la malattia e a lei Enrica si sta appoggiando in questo difficile momento della sua vita.

Le parole di Enrica Bonaccorti e il pensiero in memoria di Eleonora Giorgi

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo – scrive la nota conduttrice televisiva -, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”

L’infanzia

Enrica Bonaccorti è sempre stata una figura riservata, la cui storia familiare è legata a una scelta profonda: quella di portare il cognome materno. Il padre biologico sparì quando lei aveva appena 11 mesi, e quel vuoto ha segnato il resto della sua vita. Oggi Verdiana è una donna autonoma, con un curriculum solido e una vita privata protetta, ma il suo nome continua a evocare una scelta identitaria precisa. Un cognome che è un segno di affetto, di legame, di storia familiare e resilienza.

La sua roccia: la figlia Verdiana Bonaccorti

Verdiana Bonaccorti è nata a Roma il 24 settembre 1974. Giornalista pubblicista dal 2003, ha scelto un percorso professionale lontano dalla notorietà della madre Enrica, costruendo una carriera riservata ma articolata. Dal suo curriculum risultano diverse esperienze nell’ambito culturale e cinematografico: tra le collaborazioni più rilevanti, figura il ruolo di Talent Handler per la Twentieth Century Fox durante l’anteprima italiana del film The Revenant

Al di fuori dell’ambito lavorativo, Verdiana ha mantenuto un profilo estremamente discreto: non si conoscono dettagli pubblici su relazioni sentimentali o figli, e lei stessa ha confermato in più occasioni di voler proteggere la propria privacy. In un’intervista, ha sottolineato come la sua vita sia stata segnata dalla paura di perdere la madre e da una forte esigenza di autonomia emotiva. È apparsa di recente in televisione, ma sempre in contesti legati alla salute o alle interviste familiari, senza mai cercare visibilità personal