Il Sole Nero illumina Napoli, al Maschio Angioino la mostra sulle contraddizioni dell’Africa

Dall’11 agosto al 24 settembre 2025, le Antisale dei Baroni del Maschio Angioino ospitano Il Sole Nero – La fotografia africana dal periodo delle indipendenze ai giorni nostri.

Un’esposizione unica che raccoglie più di 250 opere di 44 artisti e studi fotografici africani, dai grandi maestri come Seydou Keïta e Malik Sidibé fino alle voci contemporanee.

Curata da Simon Njami con la collaborazione di Carla Travierso e Alessandro Romanini, la mostra è prodotta da Andrea Aragosa per BlackArt, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Comune di Napoli e delle Università Federico II e L’Orientale.

Temi e linguaggi

Il Sole Nero attraversa più di sessant’anni di storia africana, dalle lotte per l’indipendenza alle contraddizioni del presente. Le fotografie in mostra raccontano ritualità e spiritualità, identità collettive e quotidianità, ma soprattutto la resistenza contro gli stereotipi che per decenni hanno ridotto l’Africa a immagini prefabbricate dall’Occidente.

La mostra invita a “disimparare l’Africa”. Significa guardare oltre il filtro coloniale imposto, oltre le immagini esotiche e pietistiche che hanno dominato la narrazione eurocentrista, riducendo un intero continente a cartolina o a tragedia. Fotografie da safari o da emergenza umanitaria, i soliti due estremi che hanno costruito un’Africa irreale, osservata dall’alto e mai riconosciuta nella sua voce. “Il Sole Nero” rovescia questa prospettiva, rimettendo al centro chi guarda e chi viene guardato, e chiedendo al visitatore di interrogarsi sul proprio sguardo.

Decolonizzare lo sguardo non è un esercizio teorico, ma un azione necessaria. In un’epoca in cui ancora si ripetono dinamiche di sfruttamento economico e culturale, riconoscere e restituire la complessità africana diventa un passo necessario per costruire un dialogo paritario.

Le opere in mostra ribaltano gli sguardi, mostrano un’Africa che si autorappresenta, che non ha bisogno di intermediari, che racconta sé stessa senza mediazioni occidentali. Ogni immagine è un frammento di memoria, ma anche una dichiarazione di indipendenza simbolica.

Informazioni utili

Luogo: Antisale dei Baroni, Maschio Angioino, Napoli

Date: dall’11 agosto al 24 settembre 2025

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 17 (chiuso la domenica e dalle 13 alle 14)

Biglietto: ingresso alla mostra gratuito (si paga solo l’ingresso al Maschio Angioino)

Il Sole Nero non è solo una mostra fotografica. È un invito a rimettere in discussione il nostro sguardo, a superare stereotipi e pregiudizi, a riconoscere le eredità coloniali che ancora segnano il presente.

Napoli, con la sua storia di Sud, di ferite e di bellezza, accoglie questa narrazione come fosse sua, perché guardare l’Africa significa guardare anche noi stessi.

E allora il Sole Nero non è oscurità ma rappresenta quella luce che resiste con una memoria che torna a brillare.