Belen ha una nuova fiamma, bacio col noto chirurgo plastico turco

PUBBLICITÀ

La showgirl argentina Belen Rodriguez il 21 ottobre 2025 è stata paparazzata mentre era in atteggiamenti affettuosi con un nuovo misterioso uomo.

I due ripresi durante un bacio

Il settimanale Chi li ha beccati a cena insieme, successivamente pare che si siano diretti a casa di lui, dove sarebbero usciti dal cancello la mattina seguente e le foto dimostrerebbero il fatto che lui le abbia portato la valigia. A seguire l’avrebbe accompagnata in aeroporto. A confermare questa storia ci sarebbe un bacio che la coppia si sarebbe data dentro la macchina, lontano da occhi indiscreti. Sebbene la foto non sia molto chiara, si nota che i due sono molto vicini e ciò fa escludere che si tratti solomente di amicizia.

PUBBLICITÀ

Chi è l’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Belen

La new entry nella vita di Belen sembrebbe essere Kemal Alagöl, un chirurgo plastico turco. Nato in Turchia nel 1990, si è laureato all’Università Vita-Salute di Milano in Medicina e Chirurgia. Dal 2020 è iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano. Vive tra Milano e Roma, e lavora come chirurgo estetico e ricostruttivo, con una clientela che comprende manager, personaggi dello spettacolo e appartenenti al jet set.

Secondo le fonti, la liaison tra Belen e Kemal non è recentissima: i due si seguivano già su Instagram, ma gli scatti dei paparazzi rompono il silenzio e confermano l’intesa. Nelle foto pubblicate recentemente dal settimanale Chi, lei appare rilassata, lui premuroso la accompagna in hotel portando la valigia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalla coppia, che al momento preferisce mantenere discrezione.

Nuovi scenari nella vita di Belen

Dopo le storie con Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, la showgirl sembra cercare stabilità lontano dai riflettori. Ma se venisse confermata, questa nuova storia d’amore aggiungerebbe un tassello a quello che è il periodo di rivalsa di Belen, da poco diventata zia. L’argentina sta conducendo un programma in radio, prossimamente sarà ospite a Belve e si mormora che nell’aria ci sia l’idea di riportarla in Rai, all’interno di una trasmissione. E’ circolata anche voce di una possibile co- conduzione a Sanremo Giovani, al fianco di Gianluca Gazzoli.