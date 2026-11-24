Maria Esposito torna a raccontarsi e sorprende i fan con una battuta che, per qualche momento, ha fatto pensare a un possibile addio al mondo dello spettacolo. L’attrice napoletana, diventata celebre grazie al ruolo di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori e oggi protagonista di una produzione HBO dedicata a Melania Rea, è stata ospite del podcast ThatsFab!,dove ha parlato della sua carriera, della vita privata e dei progetti per il futuro.
La battuta sull’asilo per cani e il sogno di Hollywood: “Prenderò un Oscar e dirò una battuta in napoletano“
“Questo sarà il mio ultimo podcast, ho deciso di ritirarmi da questo mondo, l’attrice non fa più per me”, ha dichiarato scherzosamente, annunciando anche l’intenzione di aprire un asilo per cani. Una provocazione che ha spiazzato il pubblico, ma che non corrisponde affatto alle sue reali intenzioni. Il sogno di Maria, infatti, è quello di arrivare a Hollywood: “Voglio arrivare a Hollywood, lo dico sempre, è un sogno. Un giorno prenderò un Oscar e dirò una battuta in napoletano”.
Nel corso dell’intervista ha ripercorso anche gli inizi, quando da giovanissima aveva già sostenuto numerosi provinisenza riuscire a trovare la strada giusta. A 17 anni lavorava come estetista e aveva quasi deciso di abbandonare il mondo della recitazione: “Non volevo più fare provini, a 17 anni facevo l’estetista e mi sentivo donna”. Anche il primo contatto con la sua attuale agente non era andato nel migliore dei modi: “Quando Paola mi ha chiamato l’ho bloccata su WhatsApp“. A convincerla a presentarsi al provino fu poi Biagio Manna, un altro attore che abita vicino a lei: “Poi Biagio Manna, un altro attore che abita accanto a me, mi è venuto a prendere e mi ha detto che dovevo fare questo provino perché sono nata per questo”. Da lì sarebbe arrivata l’occasione che le ha cambiato la vita.
L’amore con Silvia Uras
Maria ha parlato anche del successo, delle critiche e della responsabilità che sente nei confronti del pubblico più giovane. Nonostante la popolarità, non si considera un modello da seguire e riconosce di essere una ragazza che, come tutti, può commettere errori. Sulle critiche ricevute ha spiegato: “Finché sono critiche costruttive, altrimenti le ignoro, non le calcolo”.
Ampio spazio è stato dedicato anche alla sua relazione con Silvia Uras. L’attrice ha raccontato di aver scelto di parlare apertamente del loro amore anche per contribuire a superare pregiudizi e discriminazioni: “Ne parlo tanto, anche sui social, perché io voglio che si capisca che non c’è niente di diverso nell’amore tra me e Silvia o tra me e un ragazzo”.
Una consapevolezza raggiunta dopo aver affrontato anche dubbi personali e paure: “Non pensavo al giudizio degli altri, mi giudicavo io, sono sempre stata aperta ma quando è toccato a me, con Silvia che era una delle mie migliori amiche, mi sono fatta un sacco di domande, perché non mi era mai capitato di provare attrazione per una donna”.
Un racconto che restituisce il ritratto di una giovane attrice che non ha intenzione di fermarsi: dalla gavetta ai successi televisivi, passando per una vita privata che oggi vive con maggiore serenità, Maria Esposito guarda avanti senza rinunciare ai propri sogni.