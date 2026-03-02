Addio a Vincenzo Canzanella, maestro della sartoria teatrale napoletana

Il mondo della cultura partenopea dice addio a Vincenzo Canzanella, storico maestro d’arte e anima di una delle più celebri sartorie teatrali e cinematografiche di Napoli, divenuta negli anni punto di riferimento anche a livello internazionale.

Formatosi all’Istituto d’Arte Filippo Palizzi, Canzanella ha incarnato l’eccellenza dell’alto artigianato napoletano, trasformando il mestiere del sarto in una forma d’arte capace di fondere precisione tecnica e poesia scenica. Nel suo laboratorio, prima a Pizzofalcone e poi nelle sedi successive, la stoffa prendeva vita, diventando costume, racconto, identità.

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato accanto a giganti del Novecento come Eduardo De Filippo e Pupella Maggio, ma anche a protagonisti della lirica e della musica come Maria Callas e Nino Rota. Collaborazioni che raccontano il prestigio di un artigiano capace di interpretare l’anima di uno spettacolo prima ancora che andasse in scena.

Alla notizia della sua scomparsa, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio. La cantante Ida Rendano lo ha ricordato come “un uomo che cuciva sogni”, sottolineandone la sensibilità e l’ascolto. Parole di affetto anche dall’attrice Maria Grazia Nicotra, che ha rievocato l’atmosfera familiare della sartoria, fatta di consigli, ironia e calore umano.

Con la sua voce lieve e i modi gentili, Canzanella sapeva evocare il fascino del Teatro di San Carlo o le suggestioni di Capodimonte con un semplice gesto. Accanto a lui, spesso, il fedele cane Filippo, compagno inseparabile delle sue passeggiate a Pizzofalcone.

La sua eredità non si spegne: a raccogliere il testimone sono i figli Davide e Luca, che continuano a portare avanti la tradizione di famiglia, custodendo quell’insieme di tecnica, eleganza e memoria che ha reso il nome Canzanella un simbolo della storia e dello stile napoletano nel mondo.