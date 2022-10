Adescava clienti online, tassista denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La Polizia Locale di Napoli ha denunciato un conducente di taxi per resistenza e lesioni nei pressi dell’Aeroporto di Capodichino.

Un tassista prelevava cliente al di fuori della fila di preselezione, invitato a fermarsi è improvvisamente ripartito investendo un agente

Gli Agenti del Nucleo di Polizia Turistica, durante i controlli disposti in orario serale e notturno rivolti ai conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea, hanno individuato un tassista. Questi prelevava clienti, contattati privatamente su canali social, al di fuori dalla fila di preselezione prevista per i taxi. A quel punto gli agenti hanno intimato al conducente di fermarsi per i controlli e la verbalizzazione dell’infrazione commessa. Tuttavia, dopo aver accostato, lo stesso è improvvisamente ripartito, investendo l’Agente. Procurandogli, di conseguenza, lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, come da referto del Pronto Soccorso del vicino Ospedale Don Bosco.

I poliziotti hanno fermato e denunciato a piede libero il conducente per resistenza a pubblico ufficiale

Il conducente del taxi è stato fermato poco più avanti da Agenti del reparto di Polizia investigativa centrale e, informata l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto, denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada ed alla segnalazione ai competenti uffici comunali per i provvedimenti disciplinari di competenza.