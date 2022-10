Clamoroso al GF Vip, Signorini caccia concorrente dallo studio

Nonostante il GF Vip sia iniziato da poche settimane continua a far parlare di se ed a creare scompigli fuori e dentro la casa più “spiata” d’Italia. Nel mirino ora Sara Manfuso, cacciata da Signorini e Giovanni Ciacci accusato da lei accusato.

I litigi del GFVip e il caso Bellavia

Il programma è da sempre fabbrica di liti e gossip ma quest’anno i temi trattati al centro delle liti si sono fatti più “pesanti”. Dalla depressione agli abusi sessuali Alfonso Signorini si sta muovendo in un terreno minato, in bilico tra temi molto delicati che necessitano la giusta attenzione nell’essere trattati. All’interno della casa c’è infatti chi non ha saputo gestire tematiche molto delicate che se prese sottogamba possono diventare “letali”. Il GFVip è però anche e soprattutto una vetrina “d’esposizione”. I concorrenti sono infatti esposti alle telecamere e quindi al giudizio del pubblico 24h. Motivo per cui i fatti che hanno riguardato Marco Bellavia sono subito stati “puniti” prima dal pubblico e poi dai partner commerciali del programma.

Il reality però ha continuato a far parlare di se anche dopo l’abbandono di Marco Bellavia. Subito dopo l’uscita dal programma da parte di Bellavia infatti Signorini, e con lui la produzione del GFVip, hanno subito preso le distanze dai comportamenti avuti nei confronti di Bellavia cacciando fuori dal programma colei che è stata ritenuta la più colpevole di istigazione al bullismo: Ginevra. Che fosse goliardia o leggerezza le parole dei concorrenti hanno solo gravato sulle già profondi cicatrici di Bellavia. Ciò che ha infatti meravigliato di più dei comportamenti di alcuni concorrenti del GF Vip è stata la mancata emotività. Loro stessi nella diretta di ieri hanno infatti dichiarato: “Ci scusiamo, siamo stati delle mer**e“.

Le accuse di Sara Manfuso

La questione Bellavia è pasata in particolar modo a Sara Manfuso, che pochi giorni dopo si autoelimina dalla casa del GFVip. La scelta improvvisa è stata così giustificata e chiarita dalla stessa Manfuso: “Non potevo pensare di concorrere a un montepremi e continuare a giocare, dopo che su quella casa pendeva per me un’accusa troppo pesante“. Gli atteggiamenti contro Marco Bellavia hanno segnato particolarmente la Manfuso. Chiede quindi di uscire dalla casa del GFVip per “autopunirsi” e per “allontanarsi” del tutto dai quei comportamenti.

“Anche se tu hai sottolineato che non ho avuto un ruolo attivo nei comportamenti di bullismo, ho sentito di non poterlo fare. Va contro i miei principi e ho preferito lasciare quell’opportunità a un altro concorrente” spiega a Signorini. Ieri sera durante la diretta del GFVip la Manfuso confessa però che vi è stato un altro episodio che non l’ha fatta sentire “protetta” all’interno della casa e che probabilmente l’ha convinta ulteriormente ad abbandonarla.

Il passato della Manfuso non è facile ed è proprio da quello che parte per raccontare l’accaduto. “Conosci la mia storia. Io sono stata vittima di violenza sessuale. Non volevo agevolazioni perché il mio passato è pesante. C’è stato un episodio importante” spiega. “Ero in cucina con l’uomo che mi siede accanto (Giovanni Ciacci), che mi ha toccato il cu**, mi ha detto ‘simuliamo una violenza sessuale’ ” così la Manfuso racconta dell’episodio che forse più l’ha turbata all’interno del GF Vip.

“Ho riso perchè ero in imbarazzo”

“Io ho riso e ho riso perché ero in imbarazzo, provavo vergogna e non se n’è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto ‘Sara come stai’ e nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione. Chiaro. Si vede solo quello che si vuol vedere” spiega poi la Manfuso. Giovanni Ciacci, già sotto il mirino per le infelici parole dette a Bellavia, per le quali più volte anche durante la diretta ha chiesto scusa, spiega la sua versione dei fatti.

Cacciata dallo studio del GFVip

Ciacci sostiene infatti che il gesto fosse puramente casuale, che passando in uno spazio stretto la sua mano per puro caso sia andata sul fondoschiena della Manfuso. A seguito delle pesanti accuse, Signorini mostra in diretta il video dell’accaduto. Al tocco di Ciacci partono subito le scuse alla Manfuso quest’ultima risponde in modo scherzoso e da li un botta e risposta di battute. La Manfuso è infatti messa alla gogna dopo la visione del video sia da Signorini che dall’opinionista. Questo perchè per la loro opinione nell’effettivo quello non era stato un gesto volontario e la stessa Manfuso ne rideva nella clip.

Motivo per cui dopo vari battibecchi tra i due Sara Manfuso è stata cacciata fuori dallo studio dall’host del GF Vip. Seppur involontario il gesto di Ciacci quel che forse è da notare la frase detta dallo stesso pochi secondi dopo. Fare un riferimento esplicito ad un atto di violenza con una donna che ne è stata vittima è stato forse infelice. Questo non rende Giovanni Ciacci un mostro ne un violentatore, ma indubbiamente ci fa capire che tatto e sensibilità sono fondamentali quando si trattano temi così delicati.