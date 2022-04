Invasione di campo durante Foggia-Catanzaro, tifoso aggredisce l’attaccante prima del rigore

Momenti di vera e propria follia quelli a cui hanno assistito gli spettatori di Foggia-Catanzaro. Nel corso del posticipo della 36esima giornata del girone C della serie C (2-6 il risultato finale), ci sono state 2 invasioni di campo.

🔴 L’incredibile aggressione di un “tifoso” del #Foggia verso l’ex #Iemmello, autore di una doppietta stasera e poi sostituito per non avvelenare il clima dal tecnico del Catanzaro Vivarini. Seguirà peraltro un’ulteriore invasione di campo più tardi… pic.twitter.com/Hv4cdnqSAp — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) April 11, 2022

Un tifoso ha scavalcato le recinzioni ed ha aggredito l’attaccante ospite Pietro Iemmello, ex di turno e già autore di una doppietta. Il giocatore stava per calciare il rigore quando è stato aggredito dal tifoso. Immediato l’intervento dei compagni di squadra, i quali si sono messi in mezzo per dividerli. Al contempo il giocatore ha rinunciato a tirare il penalty ed è stato sostituito. Anche in panchina, però, ha rischiato di essere aggredito. Dopo la seconda rete del Foggia, per il 6-2 finale, ancora interruzione per invasione, con l’arbitro costretto a sospendere ancora il gioco per far calmare gli animi e riportare ordine in campo e fuori.