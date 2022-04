“Guarda cosa mi hanno fatto”, le ultime parole di Giovanni tra le braccia del giostraio

A Torre del Greco sono stati fermati due giovanissimi dalla polizia poco dopo l’accoltellamento costato la vita a Giovanni Guarino. Il ragazzo non ancora diciannovenne (avrebbe compiuto gli anni il prossimo mese di maggio), è stato ucciso a seguito di una lite scaturita per futili motivi. Dunque i fermati sono due quindicenni di Torre Annunziata. I giovani sarebbero vicini ad ambienti della criminalità oplontina e sarebbero stati già in passato segnalati per le loro condotte violente.

“Mi ripeteva: guarda cosa mi ha fatto, guarda cosa mi ha fatto. Poi ha perso coscienza, credo sia morto tra le mie braccia“. Il giostraio Gennarino Verde è ancora scossa dopo la notte da incubo vissuta vicino al luna park che gestisce insieme al fratello: “Non sono riuscito a dormire, rivedo sempre il volto di Giovanni davanti agli occhi – racconta al quotidiano Metropolis con la voce spezzata dal dolore – In anni di attività abbiamo assistito a scene di ogni genere, ma sarà impossibile dimenticare quanto accaduto domenica sera“.

LA TRAGICA SERA DELLA MORTE DI GIOVANNI

«Povero Giovanni. Era educatissimo, bravissimo. Non si può morire per colpa di qualche ragazzo montato di testa». Sono tanti i commenti sui social alla notizia della morte di Giovanni Guarino, il ragazzo accollato domenica sera nella zona di Leopardi a Torre del Greco e deceduto con un fendente al cuore.

Messaggi alla famiglia ma anche appelli a che le strade tornino più sicure: «Io e mio marito – scrive un’altra donna – passavamo di lì durante quell’orribile macello. Non si capiva nulla, caos totale, ragazzette di 12/13 anni che andavano da un marciapiede all’altro. Abbiamo capito subito che era successo qualcosa di brutto e ce ne siamo andati in fretta. Non è più come una volta, hai paura di mandare i tuoi figli a trascorrere qualche ora con gli amici». Anche i parenti lasciano traccia del loro dolore su Facebook: «È mio cugino – si legge in un messaggio – Un bravissimo ragazzo».

Giovanni Guarino insieme ad un suo amico ieri sera intorno alle 23 si trovava in un parco giochi nel quartiere Leopardi, quando i due si sono imbattuti in una banda formata da almeno due coetanei che li ha fermati e – secondo le prime frammentarie ricostruzioni – ha inscenato una rissa. La vittima è stata colpita con 7 coltellate, la prima alle spalle, una delle quali – fatale – al cuore. Il suo amico è rimasto ferito gravemente, si trova ora all’Ospedale Maresca, e non sarebbe in pericolo di vita. All’esterno della struttura momenti di tensione all’arrivo dei parenti delle due vittime, anche se non sono stati segnalati insulti o minacce al personale sanitario. In mattinata sono stati fermati due diciassettenni di Torre Annunziata.