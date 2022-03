Violenza nell’ospedale a Napoli, paziente lancia il secchio dei rifiuti su un infermiere

Ancora un’aggressione al personale sanitario a Napoli. Questa volta la violenza si consuma all’ospedale del Mare, a Ponticelli. Nel pomeriggio di ieri, un paziente – già preso in carico e già sottoposto ad alcuni accertamenti – inizia a lamentarsi per la lunga attesa. Comincia a fomentare i parenti e questi ultimi, insieme a lui, si lamentano con il personale sanitario presente in quel momento.

In poco tempo i parenti del paziente sono passati dalle parole ai fatti. Quando gli infermieri hanno cercato di calmarli, difatti, è scattata l’aggressione. Uno dei camici bianchi è stato colpito addirittura con un secchio per rifiuti, che dopo l’impatto si sono sparpagliati sul pavimento del Pronto Soccorso. A denunciare l’episodio è l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. Dei quattro aggrediti, soltanto uno ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

“Non basta la guerra in Ucraina per far capire a questi trogloditi il valore della pace e della ‘non violenza’, educarli da piccoli per avere risultati in futuro, oramai questa generazione è perduta ed avremo strascichi per ancora molti anni” sono le parole di Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.